Sultangazili sporcular, Türkiye Ümit-Genç-U21 Karate Şampiyonası’ndan biri altın olmak üzere 4 madalya ile dönmeyi başardı. Ümit Bay kategorisinde yarışarak bronz madalya kazanan Erkan Akköse, Milli Takım seçmelerinde birinci olarak Türkiye’yi, Polonya’daki Avrupa Karate Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Girdiği bir müsabakadan daha başarıyla dönen Sultangazili Belediyesi Spor Kulübü sporcuları hem ailelerine hem eğitmenlerine büyük gurur yaşatıyor. Sultangazili sporcular, Ankara’da düzenlenen Türkiye Ümit-Genç-U21 Karate Şampiyonası’ndan 4 madalya ile döndü. Şevval Nur Kuş, Ümit Bayan kategorisinde 61 kiloda birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Ümit Bay kategorisinde yarışan +70 kiloda Nuri Günzüt 2. olarak gümüş madalya alırken, Genç Kumite kategorisinde 53 kiloda yarışan Aleyna Kahveci üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Polonya’da Türkiye’yi temsil edecek

Şampiyonada Ümit Kumite kategorisinde 57 kiloda yarışarak 3. Olan Erkan Akköse’den Milli Takım seçmelerinde büyük başarı geldi. Akköse, seçmelerde birinci olarak Türkiye’yi, Polonya’da düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

“Geleceğin yıldızları ilçemizden çıkacak”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Bir şehrin ruha bürünebilmesi için başta eğitim olmak üzere kültüre, sanatsal ve sportif faaliyetlere ihtiyacı vardır. Hep söylüyoruz; sağlıklı bir nesil için gençlerimizi spora yönlendirmemiz gerekiyor. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana sporu ve sporcuyu destekleyen her proje ve her faaliyeti hayata geçiriyoruz. Çabalarımızın meyvesini de gençlerimizin şampiyonalardan kazandıkları madalyalar ile topluyoruz. Geleceğin yıldızlarını yetiştiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, bizlere bir kez daha büyük gurur yaşattı. Türkiye Ümit-Genç-U21 Karate Şampiyonası’ndan madalya ile dönen ve Avrupa Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmek için milli takıma seçilen sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.