Sultangazi Belediyesi 17-23 yaş arasındaki genç kızları, Manisa Şehzadeler Kız Kampı’nda ağırladı. 4 gün süren kapta gençler gönüllerince eğlenmenin yanı sıra bol bol da spor yaptı. Gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.

Sultangazi Belediyesi 17-23 yaş arasındaki genç kızları, Manisa Şehzadeler Kız Kampı’nda ağırladı. 4 gün süren kapta gençler gönüllerince eğlenmenin yanı sıra bol bol da spor yaptı. Gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.

Sultangazi Belediyesi, gençleri her fırsatta kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturmayı sürdürüyor. Gençlerin sosyalleşirken eğleneceği, doğa ve sporla iç içe oldukları gençlik kamplarına bir yenisi daha eklendi.

4 gün boyunca doğanın tadını çıkardılar

Sultangazi Belediyesi, 17-23 yaş arasındaki 150 genç kızı bu kez Manisa Şehzadeler Kız Kampı’nda ağırladı. Belediye araçlarıyla kamp alanına gelen öğrencilerin konaklama ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılandı. Öğrenciler, 4 gün boyunca doğanın tadını çıkarırken, yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşme fırsatı da buldu.

Voleyboldan basketbola zumbadan halk oyunlarına

Kampta konaklayan kız öğrenciler; okçuluk, basketbol, voleybol, masa tenisi, zekâ oyunları gibi sportif aktivitelerle eğlendi. Kız öğrenciler, macera parkında eğlenceli adrenalin dolu dakikalar geçirirken, doğa yürüyüşleri ile temiz havanın tadını çıkardı. Sabah sporu zumbayla yapılırken, halk oyunları gösterileri de kampa renk kattı.

“Kamplar devam edecek”

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerin kaliteli zaman geçirebileceği kampların devam edeceğinin de müjdesini verdi. Başkan Dursun, “İlçemizde ikamet eden gençlerimiz eğlenirken öğrensin, güzel arkadaşlıklar kursun ve kaliteli vakit geçirsinler diye kamplar düzenliyoruz. Gençlerimizin derslerine konsantre olması, başarılarını daha yukarıya taşımaları için böyle aktiviteleri önemsiyoruz. İlçemizdeki gençlerimizin kamplara yoğun talebi bizleri de memnun ediyor. Bu yüzden gençlerimizin daha çok güzel anı biriktirmeleri için kamp etkinlerimizin yenilerini düzenleyeceğiz” diye konuştu.