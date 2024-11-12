Sultangazi Belediyesi sanat ve mesleki eğitim kurslarında çeşitli atölyelerde eğitim alan kadınlar, ürettikleriyle ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadınlar el emeği göz nuru ürünleri, Sultan Kadın El Emeği Ürünleri Satış Noktası’nda kazanca dönüştürüyor.

Sultangazi Belediyesi’nin kadınları sosyal hayatta desteklemek amacıyla hayata geçirdiği sanat ve mesleki eğitim kursları kadınların yoğun talebiyle karşılaşıyor. Çiniden dikişe, amigurumiden iğne oyasına onlarca branşta eğitim alan kadınlar, hobilerini mesleğe çevirme fırsatı buluyor. Kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler Sultan Kadın El Emeği Ürünleri Satış Noktası’nda satışa sunuluyor. Çeyiz ürünlerinden hediyelik eşyalara birçok ürün Sultangazililerin beğenisine sunuluyor. Böylece kadınlar, aldıkları eğitimle ürettikleri ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Sultangazili kadınlara da destek

Üstelik sadece sanat ve mesleki eğitim kurslarında eğitim gören kadınlar değil, el emeğini güvenli bir pazarda satışa sunmak isteyen Sultangazili kadınlar da bu fırsattan yararlanabiliyor. Girişimci kadınlara Sultangazi Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’nda yer alan Sanat ve El Emeği Çarşısı’ndaki stantlar ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Böylece Sultangazili kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satma fırsatı buluyor.

“Güçlü kadın, güçlü Sultangazi”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Güçlü kadın güçlü nesilleri oluşturur. Sultangazimizi daha güçlü hale getirmenin yolunun kadınlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açmaktan geçtiğini biliyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak öyle de yapıyoruz. Sanat ve mesleki eğitim kurslarımız ile ayakları yere daha sağlam basan, kendine değer veren, aile ekonomisine katkıda bulunan kadınları görmek bizleri de mutlu ediyor. Verdiğimiz eğitimlerle üretilen ürünler belediyemizin yanında yer alan Sultan Kadın El Emeği Ürünleri Satış Noktası’nda vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Bizler kadınlarımıza böyle fırsatlar sundukça, bu tarz projelerle onları sosyal hayatta daha çok güçlendirdikçe daha güzel bir Sultangazi’nin inşasını hep birlikte sağlayacağız” dedi.