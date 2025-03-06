Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği ‘İyilik Kumbarası’ etkinliği ile çocuklar, iyilik yapmaya teşvik ediliyor. Yaptıkları iyilikleri kağıda yazarak iyilik kumbarasına atan çocuklar, birçok hediyenin de sahibi olma şansı yakalıyor.

Ramazan ayında hem yetişkinler hem de çocuklar için rengarenk bir etkinlik takvimi hazırlayan Sultangazi Belediyesi, İyilik Kumbarası ile Ramazan ayının ruhunu yaşatıyor. Çocukların günlük hayatta yaptıkları iyilik, belediye tarafından oluşturulan ‘İyilik Kumbarası’nda karşılık buluyor. Çocuklar gün içerisinde yaptıkları iyilikleri Ramazan Etkinlik Alanı’nda bulunan ‘İyilik Kumbarası’na atarak hediye sahibi oluyor.

İyilikler kağıda yazılıyor

Belediyenin Ramazan ayı boyunca faaliyette olacağı proje kapsamında çocuklar gün içinde yaptıkları iyilikleri önce kağıda yazıyor. Gün boyu kumbarada biriken kağıtlar, akşam saatlerinde çocukların isimleriyle birlikte okunuyor. İyilikleri yazan çocuklar, bisiklet kazanma fırsatı yakalıyor.

"İyilik bulaşıcıdır"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarımız güzel bir Ramazan geçirsin diye Etkinlik Alanımızda birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Her akşam iftar sonrası çocuk tiyatroları sahneliyoruz. En özel etkinliklerimizden bir tanesi ise İyilik Kumbarası. Çocuklarımız her gün bir iyilik yapıyor ve iyiliklerini yazıya dökerek kumbaraya atıyor. İftar sonrası da onları iyiliğe teşvik etmek adına sesli olarak okuyarak çocuklarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Ramazan boyunca 100 çocuğumuz iyilik Kumbarasından bisiklet ve çeşitli hediyeler kazanmış olacak. İyilikler yayılsın, çocuklarımız Ramazan’ın huzur dolu iklimini iliklerine kadar yaşasın istiyoruz" diye konuştu.