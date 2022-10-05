Sultangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de hayvanları yalnız bırakmadı. Günün anlam ve önemine ithafen barınaktan kedi sahiplenen hayvan severlere kedi evi ve mama hediye edildi.

Sultangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de hayvanları yalnız bırakmadı. Günün anlam ve önemine ithafen barınaktan kedi sahiplenen hayvan severlere kedi evi ve mama hediye edildi.

Düzenli olarak ilçe genelinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara mama ve su takviyesi yapan Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Ekipler, sokaktaki yaralı ve hasta hayvanlara da yardım eli uzattı. Ekip aracıyla teslim alınan hayvanların, hayvan bakımevinde tedavileri yapılıyor. Süreç, veteriner kontrolünde titizlikle takip ediliyor. Bakımevinde sağlığına kavuşan hayvanlar, sahiplenilmek üzere barınağa bırakılıyor. Belediye, bu çerçevede 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ortaokul, lise ve anasınıfı öğrencileri de Sultangazi Belediyesi barınağını ziyaret etti. Öğrenciler barınaktaki hayvanları bol bol sevdi, fotoğraf çektirdi. Görevliler, hayvanlar hakkında öğrencileri bilgilendirerek sokak hayvanlarına duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Öğrencileri, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci de yalnız bırakmadı.

Hayvan severler hayvanları koruma günü çerçevesinde kedi, köpek sevmek için barınağa geldi. Yavru kedi sahiplenen hayvan severlere hediye olarak kedi evi ve mama da verildi.

“Bir günle sınırlandırmıyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bizler her gün olduğu gibi Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de sevimli dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Düzenli olarak belirli noktalara mama ve su bırakıyoruz. Can dostlarımızın bizlere ihtiyacının olduğunu unutmadan onlara yardım eli uzatıyoruz. Tüm komşularımızı sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.