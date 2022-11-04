Sultangazi’de meydana gelen trafik kazasında bir araç savrularak yan yattı. Kazada devrilen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Sultangazi’de meydana gelen trafik kazasında bir araç savrularak yan yattı. Kazada devrilen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1328 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde ilerleyen M.D. yönetimindeki 34 HA 4449 plakalı araç ile yan sokaktan gelen R.M. yönetimindeki 34 JH 3791 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile M.D. yönetimindeki savrulan araç devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen araçtan kendi imkanları ile çıkan M.D. kolundan hafif şekilde yaralanırken devrilen araç ise vatandaşlar tarafından kaldırılarak önce kenara çekildi ardından ise olay yerine çağırılan çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Araç sürücüleri ise olay yerinde yapılan alkol testinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.