Sultangazi’de dengesini kaybeden bir kişi, 3. kattan park halindeki lüks otomobilin üzerine düştü. Otomobilin cam tavanının kırılması sonucu koltuğun üzerine düşen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay Pazar günü saat 13.00 sıralarında Uğur Mumcu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Albi D. (56) bilinmeyen bir nedenle 3. kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin cam tavanı kırıldı. Kırılan tavandan içeriye düşen şahıs yaralanırken, durumu fark eden komşuları ise hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken; şahsın bel ve bacaklarında ise kırıklar olduğu öğrenildi.