Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için AYT sınav provası gerçekleştirdi. Gerçek simülasyonunda gerçekleştirilen sınav 10.15’te başladı.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için AYT sınav provası gerçekleştirdi. Gerçek simülasyonunda gerçekleştirilen sınav 10.15’te başladı.

Lise veya üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim desteği sunan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), bu yıl da ücretsiz eğitimler vererek öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına hazırlıyor.

Bugünde Sultangazi Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Orta Okulu’nda gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı saat 10.15’te başladı. Gerçekten farkı olmayan sınavda öğrenciler, giriş belgeleri ile sıradan salonlara alındı.

“Sınav provası bizim için çok yararlı oluyor”

Sınava hazırlanan öğrenci Talha Kuşçu, “Yani sınav provası bizim için çok yararlı oluyor. 12’nci sınıftaki arkadaşlarımız için yararlı oluyor. Daha önce sınava girmediler. Sınav sabahındaki heyecan bize yansıtılıyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bize böyle bir imkan sundukları için. Ben işletme istiyorum. Sabah derslerimiz oluyor, derslere giriyoruz. Toplam 5-6 saat çalışıyorum” dedi.

“Günde ortalama 6 -7 saat çalışıyoruz”

Yoğun bir tempo içerisinde sınava hazırlandıklarını söyleyen Öğrenci Umut Tozal, “Burada her şey gerçekçi oluyor. İçeride kalemlerimiz veriliyor, sınava giriş belgelerimiz ile geldik. Sınava girmeyenler için faydalı oluyor, tecrübe edinmiş oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkân sağladıkları için. Günde ortalama 6 -7 saat çalışıyoruz. Sabah derslere girdikten sonra öğleden sonra bireysel olarak çalışıyoruz. Hafta içi de denemeler oluyor. Denemelerle, bireysel çalışmalarla, etütlerle birlikte ilerletiyoruz çalışmalarımızı” şeklinde konuştu.