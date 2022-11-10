İstanbul Sultangazi’de bir kişi, evde tartıştığı eşini bacağından bıçakladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, adam ise olayın ardından kaçarak uzaklaştı.

İstanbul Sultangazi’de bir kişi, evde tartıştığı eşini bacağından bıçakladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, adam ise olayın ardından kaçarak uzaklaştı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 134. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı İbrahim V. ile eşi Leyla V. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine İbrahim V. eşini bacağından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Leyla V. ise evlerinin yaklaşık 50 metre uzaklığında bulunan Piri Reis Aile Sağlığı Merkezi’ne giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından aileler arasında da tartışma yaşanırken kaçarak izini kaybettiren İbrahim V.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.