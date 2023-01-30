İstanbul’un Sultangazi ilçesinde öğle saatlerinden itibaren başlayan sulu kar yağışı ilçe genelinde kısa süreli etkili oldu.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde öğle saatlerinden itibaren başlayan sulu kar yağışı ilçe genelinde kısa süreli etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından öğle saatlerinde Sultangazi’de, sulu kar yağışı etkili oldu. Başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırırken, bazen de yağmurla birlikte etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde de etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle ise bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.