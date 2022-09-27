Gençleri spora teşvik etmek için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Sultangazi Belediyesi, bu kez sporcuların performansını artırmanın yollarını bulabileceği bir seminer düzenledi. Sultangazi Kaymakamlığı iş birliği ile düzenlenen Sporcu Sağlığı ve Beslenmesi Seminerine hem sporcuların hem de velilerinin katılımı yoğun oldu.

Gençleri spora teşvik etmek için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Sultangazi Belediyesi, bu kez sporcuların performansını artırmanın yollarını bulabileceği bir seminer düzenledi. Sultangazi Kaymakamlığı iş birliği ile düzenlenen Sporcu Sağlığı ve Beslenmesi Seminerine hem sporcuların hem de velilerinin katılımı yoğun oldu.

Sultangazi Belediyesi, ilçeden geleceğin sporcularının çıkması için spora ve sporcuya destek vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede sporcuların performansını yüksek tutması, daha önemlisi de gösterdikleri performansın istikrarlı olması için Sporcu Sağlığı ve Beslenmesi Semineri düzenlendi.

Sultangazi Kaymakamlığı işbirliği ile düzenlenen Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’ndaki etkinliğe; Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürü Naci Usta, belediye spor kulüplerinde 17 branşta faaliyet gösteren sporcular, ilçedeki bazı spor kulübü sporcuları, sporcu aileleri ve antrenörleri katıldı.

Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, salondaki kalabalığa önemli bilgiler verdi. Aksu, spor sonrası nasıl beslenilmesi gerektiğinden uyku düzeninin nasıl olması gerektiğine kadar birçok bilgiyi genç sporcularla paylaştı. Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, hangi besinlerin sporcuların performansını artırabileceği konusunu da detaylı anlattı. 7-18 yaş aralığındaki sporcular, merak ettiği soruları da uzman diyetisyene yöneltti.

Sunum sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, Uzman Diyetisyen Sedef Aksu’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafıyla son buldu.