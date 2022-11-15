İstanbul Sultangazi’de kaldırımda arkadaşı ile konuşurken silahlı saldırıya uğrayan adam ağır yaralandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenilen olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul Sultangazi’de kaldırımda arkadaşı ile konuşurken silahlı saldırıya uğrayan adam ağır yaralandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenilen olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Ş.A., ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından kaldırımda arkadaşı ile konuştuğu esnada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken bacaklarına ve karnına 3 kurşun isabet eden Ş.A. ise ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçarken emniyet güçleri ise şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı yaşanırken olay yerinde bulunan Erkan Lama, "Akşam arkadaşlarımız ile beraber burada oturuyorduk içerinin biraz kalabalık olması nedeniyle ses ve gürültü vardı. Önce 3 el ateş edildi sonra fark ettiğimizde arkadaşın vurulduğunu gördük. Polisi ve ambulansı aradık iki bacağından ve karnından kurşun girdiğini öğrendik son olarak bildiğimiz halen yoğun bakımdaymış" dedi.

Olay anı kamerada

Öte yandan yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırıya uğrayan Ş.A.’nın kaldırımda arkadaşı ile konuşurken hızla gelen bir kişinin 3 el ateş ettiği ardından ise kaçarak uzaklaştığı görülüyor.