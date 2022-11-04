İstanbul’un Sultangazi ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan kamyonet bir anda alev topuna döndü. Yoldan geçen beton mikserinden çekilen hortum ile söndürülmeye çalışılırken asfalta dökülen mazot tankı ise patlama tehlikesi nedeniyle paniğe neden oldu.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan kamyonet bir anda alev topuna döndü. Yoldan geçen beton mikserinden çekilen hortum ile söndürülmeye çalışılırken asfalta dökülen mazot tankı ise patlama tehlikesi nedeniyle paniğe neden oldu.

Olay saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne asfaltı üzeri otogar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Bilgiç yönetimindeki 34 FF 2156 plakalı kamyonet seyir halinde iken aracın alt kısmında bulunan kablolardan duman çıkmaya başladı. Çıkan dumanları fark eden diğer sürücülerin uyardığı Bilgiç, hemen aracını kenara çekerken diğer sürücülerinde getirdikleri yangın tüpleri ile müdahale edip söndürmeye çalıştılar. Ancak yangın tüpleri yetersiz kalınca dumanların yerini bir anda alevler sardı. Kamyoneti fark eden bir beton mikseri sürücü ise aracını kenara çekerek mikserin deposunda bulunan su ile alevleri söndürmeye çalıştı. Tüm müdahalelere rağmen kamyonet kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çıkan yangın sonucunda kamyonet tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

“Arabanın altı alev aldı”

Olay anını anlatan araç sürücüsü Serkan Bilgiç ’’İtfaiye aracının orada 3 buçuk metre mesafede bir araç geldi yanıma. Duman çıkıyor dedi. Bende hemen gördüğünüz üzere hemen kenara çektim trafiğe bir problem ve sıkıntı olsun istemedim hemen çeker çekmez baktım ki arabanın altı alev alıyor yangın tüplerimiz vardı çıkartıp söndürmeye çalıştık baktık olacak gibi değil bir tane su tankeri durdu yardım sever bir abiydi oda hortumu uzattı ve caddeyi kapattı hortumla su tuttu ama naylon olduğu için çadır alev almaya başladı ve önüne geçemedik sonra itfaiyeyi aradık geldiler sonrada gördüğünüz gibi’’ dedi.

“Yoldan geçerken fark edince yardım ettik”

Yardıma koşan Hasan Demir isimli vatandaş ise ’’Yoldan geçiyorduk fark ettik duran 4. araçlardan biriydim beton mikseri falan durdu yangın tüpleri sağ olsunlar bir kaç tane arkadaş müdahale ettiler beton mikseri de bayağı su harcadı söndü sandık aslında yangın tüpü de vardı getirmedik bir ara söndü kapıları açtıktan sonra alev mi aldı çünkü beton mikseri içeriye su tutuyordu bir anda adamda üzüldü gitti araba dedi ama gitmemişti Allah yardımcısı olsun arabası kullanılamaz hale geldi buradaki herkes de elinden geleni yaptı’’ dedi.

Yangın anı kamerada

Çıkan yangında alev alan kamyonet kullanılamaz hale gelirken olay anı ise kameraya yansıdı.

Görüntülerde kamyonet alev alev yanarken mazot tankından sızan akaryakıtın yola ve yağmur kanallarına dökülmesi sonucunda mazgallardan alevlerin çıktığı, kamyonetin yandığını gören beton mikserinin sürücüsünün ise yangına müdahale ettiği ardından ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin söndürüldüğü görülüyor.