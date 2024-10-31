Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle Sultangazi Belediyesi tarafından ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ ile riskli yapıların yerine depreme dayanıklı binalar inşa ediliyor. Kampanyaya Sultangazililer yoğun ilgi gösterirken, bugüne kadar 177 milyon liralık destek sağlandı.

Sultangazi Belediyesi, ’Deprem değil bina öldürür’ diyerek ilçe genelinde binasını yenilemek isteyen vatandaşların taleplerini hızla değerlendirip, binaların yenilenmesine ağırlık veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yürütülen ’Yarısı Bizden Kampanyası’ ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor. Riskli binalar hak sahiplerinin isteğiyle yıkılarak, yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa ediliyor.

Kampanyadan vatandaşların kolaylıkla faydalanması için destek olmak amacıyla Sultangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde özel bir birim oluşturuldu. Burada görev yapan uzman personel, ofise gelen vatandaşları kampanya hakkında bilgilendiriyor. Binaların Bakanlığın belirlediği kriterlere uyması ve gerekli şartların sağlanması halinde hak sahipleri Bakanlığın lisans verdiği firmalardan karot testi yaptırarak, binanın risk durumunu öğreniyor. Riskli yapı statüsünde olan binalar için hak sahipleri ortak kararla seçecekleri yüklenici firma ile anlaşma yaparak, projelendirme ve yapı ruhsatı işlemlerini tamamlıyor. Yarısı Bizden Kampanyası’na uygun olması durumunda Sultangazi Belediyesi dönüşüm sürecini başlatıyor. Maliyetin yarısı Bakanlık tarafından karşılanırken, destek kapsamında hak sahibine 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi imkanı, 100 bin de tahliye desteği sağlanıyor. Kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlıyor, on yıla kadar vade imkanı sunuluyor. 3. yılın ödemeleri faizsiz alınırken, daha sonra ise TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.

177 milyon liralık destek

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kampanyasının içeriğini müdürlüğümüzde anlatıyoruz. Hak sahibi hangi müteahhitle istiyorsa onunla anlaşabiliyor, devlet parayı ödüyor. Şartları kendileri belirliyorlar. Afetin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bizim hızlı bir şekilde ilçemizi ona göre dizayn etmemiz lazım. Komşularımızdan bir ricamız var. Eğer binanızın depreme dayanıklı olmadığını düşünüyorsanız ona göre başvurularınızı yapın, hızlı bir şekilde sürece katılın. En önemli şey komşularımızın can güvenliği. Yarısı Bizden Kampanyamıza ilçemizden yoğun talep var. Belediye olarak Bakanlığımızla vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyoruz. Proje kapsamında Sultangazililere 177 milyonluk bir destek sağlandı. Yarısı Bizden Kampanyası’na İstanbul’da en çok talep gösteren 3. ilçe olmak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.