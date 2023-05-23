Sultangazi’de meydana gelen akıl almaz kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıkarak iki ağaç arasında sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk bulvarı üzerinde ilerleyen 44 KR 900 plakalı otomobil sürücüsü M. Y., bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton bariyere çarpan otomobil, çarpmanın etkisi ile savrularak çıktığı orta refüjde iki ağacın arasında sıkıştı. Kaza sonrası sürücü M. Y., otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulans ile Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.