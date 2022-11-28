İstanbul Sultangazi’de nalbur önündeki el arabasını iddiaya göre, ikinci kez çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi’de nalbur önündeki el arabasını iddiaya göre, ikinci kez çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de işyeri önünde bulunan el arabasını çalan hırsız aynı işyerinden ikinci defa malzeme taşımak için kullanılan el arabasını çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsız el arabasını çaldıktan sonra ise ara sokağa girerek gözden kayboldu.

İşyeri sahibi Mustafa Ün verdiği bilgide, "Akşam saatlerinde saat 18.00 gibi vatandaş geliyor ve kendi malıymış gibi oradan alıp gidiyor. Bir de içeriye bakıyor uzman adam yani. Bu ikinci el arabası birde aynı kişi birinci el arabasını da çalmıştı bu ikinci. Cebeci köyünde ikamet ettiğini söylediler. Beni aradılar sosyal medyadan izlemişler. Bakalım ihbarda bulunacağız daha bulunmadık bugün gideceğiz. İnşallah yani yakalanması iyi olur. Bizim için sıkıntı oluyor. Çünkü dışarıda kullandığımız el arabası" dedi.

Olay anı kamerada

Rahat tavırları ile işyeri önünde bulunan el arabasını ikinci defa çalan hırsız işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen hırsızın el arabasını fark ettiği ardından ise çaldığı el arabasını götürürken önce işyerinin kapısından içeriye baktığı ardından ise kaldırım üzerinden ilerleyerek ara sokağa gittiği görülüyor.