Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Sultangazi Belediyesi Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük sezonu etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Kapaklıkaya, sohbetiyle ilçe sakinlerine keyifli bir akşam yaşattı.

Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük sezonu etkinlikleri kapsamında sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Mutlu Aile Mutlu Çocuk adlı söyleşiyle ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Alişan Kapaklıkaya, aile içerisindeki bireylerin nasıl sağlıklı bir iletişim kurması gerektiğini kendine has üslubuyla anlattı. Kapaklıkaya, anne ve babaların öncelikle çocuklara sevgiyle yaklaşması gerektiğini belirtirken, yaşamın içinden hikaye ve örneklerle çocuklara nasıl davranılması gerektiğini de söyledi. Mutlu çocukların, mutlu aileleri oluşturduğunun da altını çizdi. Kapaklıkaya’nın sohbeti, ilçe sakinlerinin beğenisini topladı.