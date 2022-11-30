Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zincir marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ürün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zincir marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ürün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi, fırsatçılara göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde başta zincir marketler olmak üzere gıda satıcılarına yönelik denetimini sürdürdü. Başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetim yapan ekipler, ürünlerin raflardaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının birbirine uyup uymadığını kontrol etti. Yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler aynı zamanda ürün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi gibi birçok konuda inceleme gerçekleştirdi. Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde; etiket ile kasa fiyatlarında tutarsızlık belirlenen, kurallarda yasaya aykırılık tespit edilen firmalara tutanak tanzim ederek bu tutanakları Ticaret Bakanlığına gönderiyor.

Denetimler devam edecek

Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için zabıta ekiplerinin sahada olduğunu belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Vatandaşın mağdur edilmemesi adına ekiplerimiz başta zincir marketler olmak üzere ilçede gıda satışı yapan işyerlerine denetim yapıyor. Ayrıca gramaj, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimler sürüyor” diye konuştu.