Sultangazi’de bir iş yeri sahibi, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 3 gence barakaya dönen iş yerini kalmaları için verdi. Gençler ise kendi aralarında kavga etti, daha sonra da barakayı ateşe verip olay yerinden uzaklaştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken barakanın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Barakanın yandığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Sultangazi’de bir iş yeri sahibi, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 3 gence barakaya dönen iş yerini kalmaları için verdi. Gençler ise kendi aralarında kavga etti, daha sonra da barakayı ateşe verip olay yerinden uzaklaştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken barakanın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Barakanın yandığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi’nde sabah 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; bir süre önce faaliyetlerini durduran iş yeri sahibi Satılmış Sarıkaya, içinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaların da bulunduğu barakayı, madde bağımlısı 3 gence kalmaları için verdi. Sarıkaya, 3 gence de barakaya dönen işyerine göz kulak olmalarını söyledi. Bir süredir barakada kalan 3 kişi ise kendi aralarında kavga edince barakayı yakıp kaçtı. Çevredekilerin yangını ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen baraka, kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olayı anlatan Tuncay Keskin isimli vatandaş, "Dumanlar çıktı, biz iş yerinden çıktık, hemen gelip baktık, yanımızdan sakallı bir abi geçti gitti. Yukarıda kavga ediyorlar falan dedi, biz de çıktık. Zaten yangın daha yeni başlıyordu. Ondan sonra itfaiyeyi çağırdık. Burada zaten madde bağımlıları kalıyordu, 2 kadın 1 erkek olmak üzere 3 kişi. İçeride birisinin kalmasından korktuk ama çok şükür herhangi birisi yokmuş. Herhalde kaçan sakallı kişi yaktı, biz geldiğimizde daha yeni tutuşuyordu, itfaiyeyi çağırdık gelip söndürdü" dedi.

“Acırsan acınacak hale düşersin dedikleri bu işte”

İş yeri sahibi Satılmış Sarıkaya ise "Olayın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum, evdeydim aradılar. Burada 3-4 tane acıdığımız insanlar vardı onlar kalıyordu, yakmışlar burayı. Acırsan acınacak hale düşersin dedikleri bu işte. Acıdık adamlara koyduk içeriye. Zaten hırsızlar burada ne var ne yok götürmüşlerdi. Dedik hırsızı bırakalım da en azından bakar hırsız da yaktı. 22 yıldır burada esnaftım, çaldıkları malzemelerden bıktım, ben de bıraktım ve saldım, salınca da böyle oluyor, gelen giden çalıyor, götürüyor, yorulduk, yani yordular beni" diye konuştu.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın kameraya yansıdı. Görüntülerde barakaların alevli suretle yandığı ardından ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürme çalışması yaptıkları görülüyor.