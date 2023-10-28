Trabzon’un sevilen lezzeti kuymak, bu defa Sultangazililer için hazırlandı. Sultangazi’de düzenlenen “2. Kuymak Festivali’ne” vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Trabzonlular Derneği iş birliğiyle düzenlenen Trabzon’un sevilen lezzeti kuymak, bu defa Sultangazililer için hazırlandı. Hazırlanan yöresel lezzet 3 bin kişiye dağıtılırken, Karadeniz bölgesinin yöresel ürünleri de etkinlik alanında kurulan stantlarda yerini aldı.

Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de yöresel günler büyük bir coşkuyla devam ediyor. Bugün de Trabzonlular ile kuymak festivalindeyiz. Artık geleneksel hale dönüşmüş oldu. Erzurumlular, Kastamonulular, Adıyamanlılar günleri inşallah Ocak ayının sonuna kadar Sultangazi’de bu etkinlik çadırımızda. Trabzon günlerimizle devam ediyoruz. Örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, yeme içme alışkanlıklarımızı tanıtmaya gayret ediyoruz. En önemlisi muhabbeti paylaşmaya çalışıyoruz. İnsanların birbirinin arasındaki özlemi gidermeye çalışıyoruz. Dostlukları arkadaşlıkları pekiştirmeye çalışıyoruz bu tür yöresel günlerle. Yöresel günlerle elbette şunu da yapmaya çalışıyoruz; uzun zamandır birbirini görmeyen insanların burada birbirlerini görmeleri, ticari tarafıyla birbiriyle irtibat kurmaları, dostluk ve arkadaş yönüyle de birlikte burada yol yürümeleri gayreti içerisindeyiz. Herkesi bekliyoruz buraya öncelikle Sultangazilileri ve burada olmamız hasebiyle İstanbul’da olan bütün Trabzonluları da Sultangazi etkinlik alanına davet ediyoruz” dedi.

Kuymak Festivali’ne Trabzon’un yöresel ekmeklerini getiren Esnaf İsa Balcı, “Trabzon’un ekmeklerini getirdik. Ekşi mayalı, karabuğday, tam buğday, çavdar ekmeklerini getirdik. Özellikle mısır ekmeğimiz var kavrulmuş mısır unundan yapılmış. Herkesi Sultangazi 2.Kuymak festivaline bekliyoruz” şeklinde konuştu.