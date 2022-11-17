Sultangazi Belediyesi, ilçeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak için dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçedeki sosyal donatı alanlarının sayısı her geçen gün daha da artarken, yaşanan mülkiyet sorunları da bir bir çözüme kavuşturuluyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak için dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçedeki sosyal donatı alanlarının sayısı her geçen gün daha da artarken, yaşanan mülkiyet sorunları da bir bir çözüme kavuşturuluyor.

Kentsel tasarım projeleri ile ilçenin çehresini değiştiren Sultangazi Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşam kalitesinin artması için çalışmalarını sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi, imar planlarında donatı alanı olan; park, çocuk bahçesi, yol ve tesis olarak planlanan ancak üzerinde yapılaşmaların bulunduğu alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliğinde kamuya kazandırıyor.

Donatı alan üzerinde bulunan derme çatma gecekondular yıkılarak yerine park, yeşil alan, sosyal tesis gibi projeler yapılıyor. Vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin verilmeden, eski konutların bulunduğu yerlere yapılacak yaklaşık 48 bin metrekarelik yeni sosyal donatı alanlarıyla Sultangazi’nin yeni yeşil alanlar kazanması planlanıyor.

“40 yıllık konut sorununu çözüme kavuşturduk”

Donatı alanında kalan gecekondu sahibi ailelerin mağdur edilmeden konut sahibi yapıldığının altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yeşil alan, donatı alan üzerindeki gecekonduların sahibi 29 aileye Kayaşehir’den daire vererek 40 yıllık konut sorununu çözüme kavuşturduk. İlçede donatı alan çalışmalarımız hala devam etmektedir” diye konuştu.

“Yeşil alanların sayısını artırıyoruz”

Donatı alanlarıyla daha yeşil bir Sultangazi inşa ettiklerini belirten Başkan Dursun, “Donatı odaklı bir dönüşüm yaparak yeşil alan ve parklarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Yeşil alanın yanında donatı alanlarımıza okul, sosyal tesisler inşa ederek ilçe sakinlerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz” dedi.