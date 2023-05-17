Sultangazi’de viraja hızlı giren sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje aşarak karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Hamza Yerlikaya alt geçidi Cumhuriyet Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski Edirne Asfaltı üzerinde ilerleyen Ahmedi M. yönetimindeki 34 MC 6598 plakalı otomobil, Hamza Yerlikaya alt geçidine geldiği esnada sürücünün virajı alamaması sonucu refüjü aşıp karşı yönden gelen Ali Ç. yönetimindeki 34 DF 4192 plakalı otomobil çarptıktan sonra takla attı. Kazada aynı araçta bulunan Ali Ç., Kübra Ç., Esma Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü Ahmedi M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir şeridi trafiğe kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ters şekilde duran otomobil olay yerindeki polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından düzeltildikten sonra çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Hastaneye kaldırılan yaralı 4 kişinin tedavileri devam ederken olay ile ilgili ise inceleme başlatıldı.