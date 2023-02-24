Sultangazi’de seyir halindeki hafriyat kamyonundan dökülen mıcırlar sürücülere zor anlar yaşattı. Mıcırların yola döküldüğü o anlar ise bir motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de seyir halindeki hafriyat kamyonundan dökülen mıcırlar sürücülere zor anlar yaşattı. Mıcırların yola döküldüğü o anlar ise bir motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Sultangazi Hacı Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken hafriyat kamyonun damperinden yola dökülen mıcırlar, diğer sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Mıcırların kamyondan döküldüğü anlar, o esnada seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Mıcırın döküldüğünden habersiz olan sürücü, bir süre sonra ise trafikte yanan kırmızı ışığa dahi aldırış etmeden yolculuk yapmaya devam etti.