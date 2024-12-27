İstanbul’un Sultangazi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sultangazi’de bulunan Arnavutköy-Habipler Yolu’nda meydana geldi. Cengiz T. yönetimindeki 34 GED 771 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan ve iddiaya göre şerit değiştiren 34 AH 3226 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Cengiz T. savrularak yere düştü. Motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki araç sürücüleri koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.