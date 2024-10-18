Sultangazi Belediyesi, Filistin’in simgesi haline gelen Hanzala’dan ilham alarak, 8 ay sürecek bir kültür ve sanat sezonuna başladı.

Sultangazi Belediyesi, "Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu” adı altında düzenleyeceği etkinlikler başladı. Etkinlik dizisinde, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmeyi ve Hanzala’nın sessiz direnişini sanat aracılığıyla duyurmayı amaçlanıyor.

Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu dönem kültür sanat sezonumuza Hanzala ismini vermeyi uygun gördük, Filistin’de yaşananlara bir vurgu yapmak, unutmamak adına. Kültür sanat sezonu boyunca, yaklaşık 8 ay boyunca ‘Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu’ adı altında bir sezon geçireceğiz. Bugün bir taraftan Filistin’i anacağız, diğer taraftan da Filistin’de yaşanan drama dikkat çekmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. Elbette biz yaptığımız programlarla savaşa son vermeyeceğiz, acıları belki dindiremeyeceğiz, ölümleri önleyemeyeceğiz ama şuna inanıyoruz ki bir nebze de olsa orayı duyurmak, Hanzala’yla birlikte özgürlüğün farkına varabilmek, oradaki ölümün farkında olabilmek için başta Sultangazi olmak üzere İstanbul’un çeşitli yerlerinden Sultangazi’ye gelenlere, Hanzala’yla beraber Filistin’de yaşanan dramı, kadınların çektiği acıları, bebeklerin öldürüldüğü bir dönemi hatırlatmak için özel bir iş yapıyoruz. Yaklaşık 8 ay boyunca hem kültür sanat faaliyetlerimize devam edeceğiz, tiyatrolarımıza, söyleşilerimize, panellerimize devam edeceğiz ama aynı zamanda özgürlüğün ne olduğunu, özgür insanların nasıl olması gerektiğini hatırlatacağız. Filistin’i unutturmayacağız. Hanzala’yla birlikte de bütün dünyanın Filistin’e sırtını döndüğü bir yerde, 10 yaşındaki Hanzala’yla bunu her daim vurgulayacağız ve insanların, toplumların, devletlerin Hanzala’yla biraz daha Filistin’e dönmelerini sağlamak için küçük bir adım atacağız” ifadelerine yer verdi.

Tiyatro oyunlarından sinema gösterimlerine, panellerden söyleşilere kadar uzanan geniş bir etkinlik yelpazesi ile sanatseverlere hitap edecek.

Sezonun temel mesajı, sanatın özgürlük ve direnişi anlatmadaki gücünü ortaya koymak olacak. Dursun, "Sanat, karanlık zamanlarda bile ışığımızı söndürmeden bize ilham vermeye devam edecek" diyerek, sezon boyunca düzenlenecek etkinliklerin insanları sanat aracılığıyla buluşturmayı amaçladığını belirtti.

Sultangazi Belediyesi, bu etkinliklerle Filistin’de yaşanan drama dikkat çekerken, aynı zamanda sanatın evrensel gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.