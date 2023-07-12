Sultangazi’de kucağına aldığı iki çocuğu ile birlikte bisiklete binerek yolculuk yapan duyarsız baba hem çocuklarının hem de kendi canını hiçe sayarak tehlikeye attı. O anları kayıt altına alan bir başka sürücü ise "Bir bisiklette 3 kişi, arada da sıkışıyordu az kalsın düşüyordu" diyerek tepki gösterdi.

Olay dün saat 17.00 sırlarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okuldan çıkan çocuklarını okul çıkışında almaya giden duyarsız baba kucağına aldığı iki çocuğu ile birlikte bisiklete binerek akan trafikte yolculuk yapmaya başladı. Hem kendinin hem de çocuklarının canını tehlikeye atan duyarsız baba araçların arasından ilerlediği esnada ise zaman zaman düşme tehlikesi yaşayınca trafikte seyir halinde olan diğer araçlara tutunarak ilerlemeye çalıştı. Bir süre devam eden tehlikeli yolculuk babanın daha sonra araçların arasından geçerek gözden kaybolması ile sona erdi.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Duyarsız babanın kucağına aldığı iki çocuğu ile birlikte yaptığı tehlikeli yolculuk bir başka sürücü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bisiklete binen babanın kucağına aldığı iki çocuğu ile birlikte akan trafikte tehlikeli şekilde yolculuk yaptığı, düşmemek için ise trafikteki diğer araçlara tutunarak destek almaya çalıştığı görülüyor.