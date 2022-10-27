Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Ormanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kros Koşusu düzenlendi. 435 öğrenci, dereceye girebilmek için ter döktü. Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları verildi.

Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Ormanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kros Koşusu düzenlendi. 435 öğrenci, dereceye girebilmek için ter döktü. Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları verildi.

Sultangazi Kaymakamlığı, Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile Hacı Bektaş Veli Ormanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kros Koşusu düzenlendi.

11-16 yaş aralığındaki 435 sporcunun katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Düdüğün çalmasıyla koşmaya başlayan öğrenciler, birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yıldız Erkekler-Yıldız Kızlar, Küçük Erkekler-Küçük Kızlar, Genç Erkekler-Genç Kızlar olmak üzere 6 kategoride yarışan sporcular birbirini geçmek için ter döktü. Rakiplerini geride bırakarak bitiş çizgisine gelen sporculara arkadaşları alkış ve tezahüratlarla eşlik etti.

Kros Koşusunda derece yapan sporculara ödüllerini; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Emniyet müdürü Turan Çelik, İlçe Spor Müdürü Naci Usta, İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi takdim etti. Sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından takdim edildi.