Sultangazi Belediyesi, yaz boyunca mahalle mahalle gezerek çocuklara bilimi, sanatı ve araştırmayı sevdirmek amacıyla ’Bilim Firarda’ programını gerçekleştirdi. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Başkan Dursun, ”Çocukların da şevkini ve neşesini artırmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi, yaz boyunca mahalle mahalle gezerek çocuklara bilimi, sanatı ve araştırmayı sevdirmek amacıyla ’Bilim Firarda’ programını gerçekleştirdi. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Başkan Dursun, ”Çocukların da şevkini ve neşesini artırmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi’nin birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici bilim-sanat atölyeleri, yaz boyunca mahalle mahalle gezerek çocuklara keşfetmenin mutluluğunu yaşatıyor. Belediye olarak merak eden, okuyan ve araştıran nesiller yetiştirmek için yaz tatilini fırsat bilerek “Bilim Firarda!” programı Sultangazi Sanat Sokağı’nda gerçekleştirildi. Sultangazi’nin tüm mahallelerini ziyaret eden bu eğlenceli bilim-sanat etkinlikleriyle çocuklar, yaz tatillerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

‘Bilim Firarda’ çocukların bilimle iç içe olmasını sağlıyor. Matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya 12 atölye ve farklı alandaki etkinliklerle çocukların eğitimden uzaklaşmasının önüne geçiliyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen atölye eğitimlerini çocuklar, en ince noktasına kadar takip etti.

Drama atölyesine katılan Hamza Gerzeli “ Burası gerçekten çok eğlenceli, burada bir sürü atölyeler var. Biz şuan oryantasyon ve drama atölyesine katıldık. Birazdan astronomi atölyesine katılacağız. Burası gerçekten çok güzel keşke her zaman olsa burada oyunlar oynadık. Labirent oyunu oynadık, çok eğlenceliydi keşke herkes böyle eğlenebilseydi” dedi.

Bilim merkezinde bağlama çalmayı öğrendiğini söyleyen Deniz Özen “Çok mutluyum, tam bir aile ortamı ‘Bilim Firarda’ etkinliğimiz 15 mahallede devam etmektedir. Çok güzel bir etkinlik, bilim merkezimize uzak kalan öğrencilerimizin bilim merkezinden faydalanmasını sağlıyoruz. Bilim merkezinde yaklaşık 1 senedir gidiyorum. Bağlama çalmayı orada öğrendim” şeklinde konuştu.

Gayelerinin bilimsel faaliyetleri sokağa, meydana, okula ve şehre taşımak olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun “Bugün ‘Bilim Firarda’ etkinliğimizde Sultangazi Sanat Sokağı’ndayız. Bilim Firarda’nın ana teması, kapalı alanlarda, kültür merkezlerimizde çocuklarımıza yapmış olduğumuz bilimsel faaliyetleri sokağa, meydana, okula ve şehre taşımaktı. Otobüsümüze bilimsel çalışmalarımızı yüklüyoruz ve her mahallemizde geziyoruz. Bir gün ara veriyoruz, ertesi gün başka mahallemizde çocuklarımızla ve ailelerimizle bir arada oluyoruz. 12 atölyemizi sokakta, meydanda, caddede ve okulda uygulamaya çalışıyoruz ama bu projemizde en önemli şey esasında sıfır atığı hep önemsiyoruz. Bizim çok kullanılamayan bir otobüsümüz vardı. Bu otobüs bir yerlerde hurda olarak duruyordu. Yeniledik, pırıl pırıl hale getirdik. Dizaynı tamamen bilimsel faaliyetlere uygun hale getirdik” dedi.

Sultangazi’nin çocukları mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz diyen Sultangazi Belediye Başkanı Dursun “Yaz aylarında bir ay boyunca bilimsel faaliyette bulunuyorlar. Yaz tatilini çocuklar ile geçirmek istiyoruz. Çocuklarında şevkini ve neşesini artırmak için çaba gösteriyoruz. Sultangazi’nin çocukları mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bilim Firarda yaz boyunca devam edecek, sonra İstanbul en önemli bilim merkezlerinden biri olan Necmettin Erbakan Bilim Merkezi’nde faaliyetlerimiz devam edecek. Bugün itibarı ile yaklaşık 5 bin 100 çocuğumuza alanlarda ve meydanlarda böyle bu tür faaliyetler sunduk. İnşallah ay sonuna kadar devam edecek, hedefimiz 10 bin çocuğumuza ağustos ayında bilimsel faaliyetlerini, kültür faaliyetlerini ve sanat faaliyetlerini sunmak ve onlarla sokakta caddede bir arada olmak, her şey Sultangazi için diyoruz. Çalışanlarımızı ve komşularımızı mutlu etmek en büyük gayemiz” şeklinde konuştu.