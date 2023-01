Sultangazi’de geçen çarşamba günü cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı komşusunun otomobilini benzin dökerek ateşe verdi. Yanan araç hurda yığınına dönerken, alevlerin sirayet ettiği 2 araçta daha hasar meydana geldi.

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, birkaç senedir komşularının da rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu A.Ö. isimli şahıs, 3 aydır yattığı cezaevinden geçen çarşamba günü çıktıktan sonra karısını darp ederek hastanelik etti. Daha önce de yaşadığı binayı yaktığı ileri sürülen şahıs, önceki gün ise kendisini uyaran komşusuyla tartıştı. İddiaya göre aynı şahıs, sabah saatlerinde evinin önünde park halinde bulunan komşusu Murat Atlay’a ait otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, alevler park halinde bulunan 2 araçta daha hasara neden oldu.

"2 milyon liralık araba boşa gitti"

Yaşanan olayı anlatan oğlu Bayram Ali Atlay, "Gece bir yangın ile indik. Annem seslendi, baktık; araba yanmıştı. Zaten çok kötü daha, yeni yeni başlıyordu yangın, o sırada itfaiyeyi çağırdık. 20-25 dakika kadar sürdü gelmesi. Şüphelendiğimiz birisi var, daha önce de geldi buraya. Perşembe günü burada karısını dövdü çok feci, kadın öldü diye bırakıp gitmiş, ambulans ile götürmüşler. Cuma günü burada denk gelmiş, babam kovalamış. Buradaki mahalleli kadına sahip çıkmaya çalışıyor ve sahip çıkmaya çalıştıkça o da mahalleliye zarar veriyor. Bizim aracımız tamamen yandı, yanında 2 araç daha vardı. Onlar da acayip hasar görmüş. Hadi bizimkinin kaskosu var ama diğerlerinin kaskosu yok ve bu psikolojik bir durum insanlar ve mahalleliler korkuyor. Can güvenliğimiz yok, şu an ne yapacağız bilmiyoruz. Polis geldi, daha önce şikayetimiz vardı. Babam cuma günü gitti. Bakın benim çoluğum çocuğum var. Bu şahıs gelip benim çoluğumla çocuğuma zarar verir, bana zarar verir, arabama veya evime bir şey yapar" dedi. Şahsın daha önce de yaşadığı binayı yakmaya çalıştığını ileri süren Atlay, "Zaten 3 aydır da hapisteydi; yeni çıktı ve geldi yaptığı ilk işte bu gördüğünüz gibi 2 milyon liralık araba ve yıllar boşa gitti. 4-5 gün önce cezaevinden çıktı. Çarşamba günü çıktı bildiğim kadarıyla. Perşembe günü geldi, karısını dövdü. Muhtemelen buralarda bir yerdedir, halen dolaşıyor. Yani korkusu yok. ’Polis arabası, devriye gönderin’ dedik, gelmedi. Şimdi adam aracımızı yaktı, 15 dakikada bir polis arabası geçiyor, bir anlamı yok ki. Kaçarken görmüşler. Burada simitçi oluyor genelde. Sabah saat 06.00 gibi aşağıya doğru giderken elinde bidonla şapkalı kaçan bir adamı görmüş, tabire de uyuyor bire bir. Ama dediğim gibi şu an sadece şüpheden ibaret, polis yakalarsa öğreneceğiz" diye konuştu.

Kaçan şahsı gördüğünü söyleyen simitçi ise, "Sadece kaçarken ben köşeyi dönüyordum, gördüm. Yüzünü tanıyamadım, elinde bidon vardı, başka bir şey görmedim. Adamın kim olduğunu bilmiyorum. Hava da karanlık idi ama kaçarken gördüm" açıklamasında bulundu.

Yaşanan olayda bir araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, aracın alevlere teslim olduğu ve o esnada bir vatandaşın ise bina girişindeki doğal gaz vanasını tedbir amaçlı kapattığı anlar yer alıyor.