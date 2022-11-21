Sultangazi’de çalılık alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yerleşim yerine yakın mesafede çıkan yangının söndürülmesiyle muhtemel bir faciadan dönüldü.

Sultangazi’de çalılık alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yerleşim yerine yakın mesafede çıkan yangının söndürülmesiyle muhtemel bir faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre saat 11.30 sıralarında Sultangazi’deki çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, hayvanların da etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülmüştü. Alevlerin söndürülmesinin ardından yerleşim yerine yakın olan çalılık alanda saat 13.00 sıralarında ikinci bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bu kez bu yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Habipler Mahalle Muhtarı Sabri Kaya, “2732. Sokak burası geniş bir alan ve orman bölgesi, evlerimiz mevcut. Yangının çıkmasıyla itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa yangına müdahale edilmesiyle yangın söndürüldü. Zamanında müdahale edilmemiş olsaydı burada bir sürü ev var, can kaybı olabilirdi. Buna şükür diyelim” dedi.

Yangının çıktığı bölgenin yakınında oturan Sahide Erdem yangının çıktığı sırada bir kişi gördüğünü iddia ederek, “Ben yola çıktığımda genç bir çocuğu gördüm daha sonra içeriye girdim. 10 gün önce evime hırsız girmişti ondan şüphelendim. Aşağıdan duman çıktığını gördüm. Çocuğun nereye gittiğine bakmadım” dedi.

Sahide Erdem’in bakıcısı İbrahim Topuz ise, “Sabah geldiğimde teyze ‘yangın var, bir bak oradan bir adam gitti’ dedi. Dışarı çıktığımda adam filan görmedim. Teyze bir kişi görmüş, ben görmedim. Burası otlak bir alan, meyvelerimiz var hemen itfaiye ekiplerine haber verdim” diye konuştu.