İstanbul Sultangazi’de bir binaya giren hırsız tüm katları dolaşıp yanında getirdiği çantaya beğendiği ayakkabıları doldurduktan sonra giriş katındaki bisikleti de çalarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Sultangazi’de bir binaya giren hırsız tüm katları dolaşıp yanında getirdiği çantaya beğendiği ayakkabıları doldurduktan sonra giriş katındaki bisikleti de çalarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz cuma günü 50. Yıl Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında 5 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen hırsız gözüne kestirdiği bir binanın kapalı olan giriş kapısını açtıktan sonra en üst kata çıkarak gözüne kestirdiği güzel görünümlü ve maddi değeri yüksek olan ayakkabıları yanında getirdiği çantaya doldurmaya başladı. Tüm katları gezen hırsız ayakkabıları topladıktan sonra ise giriş katta bulunan bisikleti de çalarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise başka bir binada bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay hakkında bilgi veren İsmail Salih Mutlu, ’’Saat 01.30 sıralarında hırsız elinde bulunan çanta ile binaya giriyor kapıyı da nasıl açıyor hiç bilmiyorum. İçeriye giriyor ve bütün katları geziyor daha sonra iyi ve pahalı olan ayakkabıları çantasına dolduruyor zaten hazırlıklı gelmiş. Ondan sonrada aşağıya iniyor ve giriş katında kardeşimin bisikleti var onu alıyor ve buradan uzaklaşıyor. Bundan yaklaşık 2 ay kadar öncede benim bisikletim vardı aynı hırsız mı bilmiyorum ama yine aynı şekilde benim bisikletim çalındı ve o zaman da yine ayakkabılarda çalındı. Sıkıldık artık bu durumdan’’ dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın içi ayakkabı dolu çanta ile binadan ayrıldığı ve bisiklete binerek hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.