Sultangazi Belediyesi, Yayla Mahallesi’nde kurduğu stantta vatandaşa yaklaşık 1 ton balık dağıttı. Standın başına geçen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, istavrit ve lüferleri poşetlere koyarak vatandaşa ikram etti. İlçe sakinleri balık dağıtımından mutlu olduklarını belirtti.

Sultangazi Belediyesi, Yayla Mahallesi’nde kurduğu stantta vatandaşa yaklaşık 1 ton balık dağıttı. Standın başına geçen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, istavrit ve lüferleri poşetlere koyarak vatandaşa ikram etti. İlçe sakinleri balık dağıtımından mutlu olduklarını belirtti.

Sultangazi Belediyesi, balık sezonunun açılmasıyla birlikte halka ücretsiz balık dağıtmaya devam ediyor. Cuma namazı çıkışında Yayla Mahallesi’nde vatandaşa dağıtılmak üzere 1 ton istavrit ve lüfer getirildi. Balık standının başına geçen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu balıkları vatandaşa dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Dursun, “Bu yıl balık sezonu bereketiyle açıldı, öyle de devam ediyor. Bizler de bugün burada derya kuzularını komşularımızla paylaşmak için yaklaşık 1 ton balık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Elimize balık ulaştıkça dağıtımlara devam edeceğiz” diye konuştu.

Balık dağıtımına Sultangazililerin ilgisi yoğun oldu. Sırası gelen vatandaş, taze balığı alarak evinin yolu tuttu.