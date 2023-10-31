Sultangazi Belediyesi, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde hayata geçirdiği “Ana Kucağı” ile çalışan annelerin yükünü alıyor. İlçede yaşayan, 42-68 ay aralığındaki çocuklara okul öncesi eğitim veren Ana Kucağının sayısı da artıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultançiftliği Mahallesi’nin ardından ilçenin ikinci Ana Kucağını bu kez Cebeci Mahallesi’ne kazandırıyor.

Çocukların kişiliğinin oluşmasında okul öncesi eğitim önemli bir rol oynuyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un seçim vaatleri arasında yer alan Ana Kucağının ilki Sultançiftliği Mahallesi’nde hizmete açılmıştı. 42-68 ay arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim veren Ana Kucağı, çalışan annelerin gönül rahatlığıyla işe gitmesinin yanı sıra verdiği kaliteli eğitimle çocukların yarınlara daha güvenle bakmasını da sağlıyor.

Anne babalardan tam not

Tesisin içinde dört derslik, yemekhane, uyku odası, revir, etkinlik ve faaliyet alanı dışında ise oyun bahçesi ve tören alanı bulunuyor. Tam gün eğitim verilen Ana Kucağı, içinde barındırdığı fonksiyon alanları ve kaliteli eğitimiyle anne babalardan da tam not alıyor.

İkinci Ana Kucağı Cebeci Mahallesi’ne

Sultangazililerin beğenisini toplayan Ana Kucağının ikincisi Cebeci Mahallesi’nde hayata geçiriliyor. İnşaatı hızla devam eden ve 7 sınıftan oluşacak Ana Kucağının en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

“Çocuklarımız Geleceğimiz”

Eğitimin her alanına büyük önem verdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ”Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimize iyi bakmak zorundayız. Bu yüzden okul öncesi eğitimin önemini biliyor, bu doğrultuda projeleri hayata geçiriyoruz. Sultangazi Belediyemizin ilk Ana Kucağı, çalışan annelerimizin yoğun talebiyle karşılaştı. Bizler de daha çok yavrumuza ve ailesine ulaşmak için Ana Kucağı projemizi farklı mahallelerde de hayata geçirme kararı aldık ve Cebeci Mahallemizde inşasına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız. Eğitimde, sporda, kültürde, sanatta; hayatın birçok alanında 7’den 70’e her yaş grubundan komşularımıza dokunacak çalışmalar yapıyoruz. Hep birlikte daha iyiye diyoruz” dedi.