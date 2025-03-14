Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i konuk etti. Saliha Erdim’in samimi sohbeti ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü.

"Aile sıcaklığında Ramazan" konseptiyle etkinliklerine hız kesmeden devam eden Sultangazi Belediyesi, sevilen isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, Ramazan Etkinlik Çadırı’nda Sultangazililerle bir araya geldi. "Ailede Ramazan Nasıl Yaşanır" konulu söyleşiye ilçe sakinlerinin ilgisi yoğun oldu.

Her an çok kıymetli

Saliha Erdim, çocuklara Ramazan ruhunu aşılamanın önemini anlatırken, anne-babanın bu konuda üzerine düşenleri de tek tek sıraladı. Ramazan ayında kardeşlik ve yardımlaşmanın daha değerli olduğunu söyleyen Erdim, günahlardan arınma ayı olan bu ayda davranışlarda iyiye evrilmek gerektiğinin de altını çizdi. Anne-babaların çocuklara karşı tutumlarının ilerdeki tüm davranışları şekillendirdiğini söyleyen Erdim, daha bilinçli olunması gerektiğini anlattı.

"Etkinlikler devam edecek"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ramazan 7’den 70’e herkese hitap edecek etkinlikleri komşularımızla buluşturuyoruz. Sevilen isimlerimizi Ramazan Etkinlik Çadırı’nda ağırlayarak komşularımızla bir araya getiriyoruz. Sohbetiyle bizlerin çok sevdiği kıymetli Saliha Erdim Hanımefendi Ramazan’da Sultangazilileri yalnız bırakmadı. Değerli sohbeti için teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm komşularımızı ramazan boyunca etkinlik çadırımıza bekliyorum" dedi.