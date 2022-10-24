Adıyaman’dan her yıl ekim ayında İstanbul’a getirilen meşhur Adıyaman narı bu yıl da Sultangazi’de büyük ilgi gördü. 3 tır dolusu toplam 100 ton nar 2 günde tükendi.

Adıyaman’dan her yıl ekim ayında İstanbul’a getirilen meşhur Adıyaman narı bu yıl da Sultangazi’de büyük ilgi gördü. 3 tır dolusu toplam 100 ton nar 2 günde tükendi.

İstanbul Sultangazi’de yaşayan Adıyamanlı vatandaşların nüfusunun fazla olması nedeniyle geleneksel hale getirilen toplu nar satışı bu yıl da devam etti. Kendine has aroması ile bilinen Adıyaman narı Avrupa ülkeleri dahil pek çok ülkeye ihraç edilirken, İstanbul Sultangazi’de yaşayan Adıyamanlılar da her yıl Ekim ayında memleketlerinden Sultangazi’ye tırlar ile getirilecek tonlarca narın yolunu gözlüyor. Hafta sonu Esentepe Mahallesindeki geniş alana getirilen 3 tır dolusu toplam 100 ton nar 2 günde satıldı.

Osman Arslan isimli vatandaş "Her yıl Adıyaman’dan İstanbul’a Ekim ayında yaklaşık 100 tona yakın nar geliyor. Bu sene de aynı şekilde geldi. Dün itibariyle tırımız vardı buraya ve 100 tondan hemen hemen gördükleriniz kaldı. Yoldan geçen vatandaşların da ilgisi çok büyük. Narın hem bağışıklık sistemine hem de tansiyon, kalp gibi bir çok faydası olduğunu sağlık bilimleri söylüyor" dedi.

Recep Tanrıverdi isimli vatandaş ise "Her sene ekim ayında güzel Adıyaman’ımızdan Sultangazi ilçemize yaklaşık 100 ile 150 ton arası nar gelmektedir. Sultangazi ilçesinde Adıyamanlılar yoğunlukta olduğu için ilgi bir hayli yüksek oluyor bugün gelen narların çoğu tükenmiş biz de almaya geldik hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Yoldan gelen geçenlerin de ilgisi yoğun. Bu ilgiye Adıyamanlılar olarak layık olmaya çalışıyoruz. Çok güzel narımız var bunun kıymetini bilmelerini istiyoruz" dedi.

Hasan Aluç isimli vatandaş ise "Adıyamanlıyız, Adıyaman denilince Nemrut Dağı’ndan sonra narımız meşhur narsız yapamayız. Her sene bu zamanlar sonbaharda mayhoş dediğimiz bu narımızı kamyonlar ile getiriyorlar. Biz de gelip buralardan alıyoruz. Evimize götürüyoruz. Çoluk çocuğumuza yediriyoruz. Misafirlerimize ikram ediyoruz çok memnunuz emeği geçenlerden Allah razı olsun " dedi.