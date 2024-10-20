Sultangazi Belediyesi’nin Anadolu Kültür Festivali çerçevesinde düzenlediği 7. Hamsi Festivali’nde 2 ton hamsi ikram edildi. Festival renkli görüntülere sahne olurken, yüzlerce vatandaş keyifli vakit geçirdi.

Sultangazi Belediyesi’nin Anadolu Kültür Festivali çerçevesinde 7. Hamsi Festivali düzenlendi. Belediyenin etkinlik alanında Sultangazi Rizeliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Rize’nin birbirinden lezzetli yiyecekleri ve müzikleri vatandaşlarla buluştu. Birbirinden güzel lezzetlerin buluştuğu festivalde vatandaşlara 2 ton hamsi ikram edildi. Festivale, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, YRP İlçe Başkanı İbrahim Yasin, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça, Kırkpınar Ağası Ufuk Ünlü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Balık ekmek yemek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

“İnsan böyle yerlerde kimliğini yeniden buluyor”

Festivale gelen Kemal Kurt, “Burada oturuyorum. Rizeliyim. Hamsi bizim çocuğumuz gibi. Hamsi yer oynarız biz. Havayı sıcak bulunca geldim. Organizasyon güzel. Burada yok yok yani. Böyle etkinlikler düzenlenmeli. İnsan böyle yerlerde kimliğini yeniden buluyor. Devamını istiyoruz” dedi.

“Burada balık ekmek, çay dağıtıldı”

Festivale ailesiyle gelen Nisa Kaya ise, “Buraya babam ve annemle geldim. Burada balık ekmek, çay dağıtıldı. Burası güzel bir yer herkese tavsiye ederim. Karadeniz’e özel festivaller çok güzel oluyor” şeklinde konuştu.