Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Malatya Yöresel Ürün Günleri Üzüm Festivali" büyük bir coşkuyla başladı.

Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonun iş birliğiyle ‘Yöresel Günler’ Festivali düzenlendi. Sultangazi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Festivale katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, etkinliğe katılanlara vatandaşlara üzüm dağıttı. Sonrasında stantları ziyaret ederek sohbet etti ve yöresel ürünlerle ilgili bilgiler aldı.

Düzenlenen festivalle ilgili konuşan Başkan Dursun, “Sultangazi’de Anadolu Kültür Festivali üst başlığı altında bir yöresel günler etkinliğindeyiz ve Malatya Üzüm Festivali ile günümüzü başlattık. Sultangazi’de Anadolu’nun çeşitli yörelerinden renkleri, kokuları, düşünceleri ve elbette tatları buraya getirmek için gayret ediyoruz ve düzenlediğimiz her programda bu etkinlik alanının dolması için de yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu etkinlik alanında elbette kültürel faaliyetlerin yansıması ve her beldenin, her yörenin, her memleketin kendine özgü yeme içme kültürü, sanatçıları, dostlukları ve arkadaşlıkları var. Aynı zamanda örf ve adetleri de var. Bunların hepsini bu alana yansıtmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bugün de Malatya Dernekler Federasyonu öncülüğünde Arapgir Malatya Üzüm Festivali’ni gerçekleştirmiş oluyoruz. Pazar gününe kadar burada bu festival devam edecek. Ama Sultangazi’de iki ay boyunca, farklı memleketlerin özlemini çekenleri, tatlarını özleyenleri ve o memleketin her halini özleyenleri Sultangazi’ye davet ediyoruz. Yaklaşık iki ay boyunca Yöresel Günler’in ve Anadolu Kültür Festivali’nin yansımalarını Sultangazi’de görmüş olacağız. Güçlü bir şekilde burada bulunuyoruz, kültürümüzü seviyoruz, örf ve adetlerimize bağlıyız ama birlik ve beraberliğin bizler için çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Biz hemşerilerimizi buraya davet ederken ayrıştırmak için değil, esasında kültürlerin buluşmasına vesile olmak için bu programları yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir ve beraber olmanın huzurunu burada da yaşamak istiyoruz" dedi.