Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi’nin 6’ıncı döneminde eğitim alan öğrenciler, düzenlenen programla sertifikalarını aldı.

Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Yazı Akademisi’nin 6’ıncısı sona erdi. Sona eren akademide sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Bu işin yazıya aktarma hususunda deneyim kazanmış oluyor”

Programda konuşan Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun, “İşin asıl önemli tarafı, zihinde bir eksiği ve düşünme becerileri ile ilgili deneyimlerden sonra bunu okumalarla yapmış oldukları zenginleştirmeler neticesinde bu işin yazıya aktarma hususunda deneyim kazanmış oluyor. Yani duygu ve düşüncelerini sistemli bir şekilde yazıya aktarıp bunu hem kendi dönemindeki insanlara hem de kendinden sonraki kuşaklarla paylaşma noktasında bir deneyim kazanıyorlar” dedi.

“6’ıncı yıla geldiğimizde başardığımızı görüyorum”

Programla ilgili konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Yazı akademisi bizim eğitim alanında çok önem verdiğimiz bir akademimizdir. Biraz önce başkanımızı da ifade ettiği gibi 6 yıl önce bu serüvene başladık. Sayıların bizim için çok önemi yoktu. Asıl olan bu sayılardan ziyade hem şiir alanında hem hikâye, masal alanı ve benzeri alanlarda yani yazı yazılan alanlarda duyguların ifade edildiği düşüncelerin ortaya çıktığı, yazıya döküldüğü alanlarda kıymetli insanların özellikle gençlerin, onların içlerindeki cevheri ortaya çıkarabilecek bir meydan açabilmek görevimizdir. Bu bizim için önemliydi. 6’ıncı yıla geldiğimizde başardığımızı görüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından akademiye katılarak belge almaya hak kazanan öğrencilerine sertifikaları verildi.