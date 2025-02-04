Sanat tutkunu genç yetenekler, Sultangazi Belediyesi’nin hizmete sunduğu Müzik Akademileri’nde bir araya geliyor. Müzik severler aldıkları eğitimlerle güzel sanatlar ve konservatuvara en iyi şekilde hazırlanma fırsatı buluyor. Akademide solfej, ses eğitimi, şan, piyano, keman, bağlama ve gitar eğitimi veriliyor.

Müzik tutkusunu bir adım öteye taşımak isteyenlere Müzik Akademileri ile büyük bir fırsat sunana Sultangazi Belediyesi, genç yeteneklere kaliteli bir eğitim sunuyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde ortaokul, lise ve mezun öğrencilere hizmet veren Müzik Akademisi, öğrencilere verdiği sıkı eğitimle onların geleceğin sanatçılarına dönüşmesine katkı sağlıyor.

Farklı branşlarda eğitim

Akademide solfej, ses eğitimi, şan, piyano, keman, bağlama ve gitar eğitimi veriliyor. Kursiyerler, ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirerek hedeflerindeki üniversite ve bölümlere bir adım daha yaklaşıyor.

"Sanatta da Sultanşehir"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, " Sanatın her dalına gençlerimiz ilgi göstersin istiyoruz. İlçemizi eğitim, kültür, sanat ve sporla anılır bir şehir haline gelmesi için var gücümüzle çalışıyor, gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açmaya özen gösteriyoruz. Müzik Akademilerimizde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Onlara verdiğimiz eğitimlerle güzel sanatlar fakültelerine konservatuvara ve müzik öğretmenliğine en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bizler onların yanındayız, gençlerimiz yeter ki kendilerini geliştirmek istesin" dedi.