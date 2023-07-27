Sultangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Gelenekten Geleceğe Kadın Eli Sanat Festivali düzenlendi. Festivalde kursiyerlerin el emeği ürünleri Sultangazi Sanat Sokağı’ndaki Sultan Kadın Çatı Çarşı’nda görücüye çıktı. Kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü.

Kadınların kendini geliştirmesi ve hayatın içinde daha aktif bir rol almasını hedefleyen Sultangazi Belediyesi, Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi projesi çerçevesinde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Mühür Derneği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla birlikte yürütülen Gelenekten Geleceğe Kadın Eli Sanat Festival’ini düzenledi. Düzenlenen festivalde kursiyerlerinin yıl boyu yapmış olduğu el emeği ürünleri için kapanış festivali düzenledi. Birbirinden farklı tasarımların yer aldığı festivalde; kaligrafi, çini, seramik, kuyumculuk, ebru, hüsn-i hat ve kanaviçe gibi alanda atölyeler düzenlendi. Sultangazi Sanat Sokağı’nda dün başlayan etkinlik bugün de devam edecek. Alanda ayrıca Sultan Kadın Çatı Çarşısı kurularak kadınların el emeği ürünlerini satabildiği stantlar açıldı. Festivale ev sahibi olarak Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Başkan Dursun’un kıymetli eşi Tuba Dursun, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sergi sonunda Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından katılım belgesi verildi.

Kadınların emeklerini ve alın terlerini görmüş olduğunu ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’nin değerli kadınları için önemli bir projenin bugün finalindeyiz esasında. Yaklaşık 2 yıl süren ve bundan sonra da periyotlarla devam edecek olan yenilikçi kadınlarla geleneksel sanatları buluşturuyoruz adı altında. Önemli bir programımız. Geleneğimize önem veriyoruz. Örf ve adetlerimize önem veriyoruz yenilikten ve değişimden de vazgeçmiyoruz. Bu çerçeve içerisinde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Mühür Derneği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’yla birlikte yürüttüğümüz bir proje burası. Geleneksel sanatlarımız, ebru, hat, kanaviçe adı altında çeşitli işler gibi bu işleri geleceğe taşımak, yenilikçi kadınlara taşımak ve o eserleri üretebilme kabiliyetlerini ortaya koymak adına yapılan bir proje. Yaklaşık olarak 25 atölye var. Biraz önce 2-3 tanesini saydım. 25 alanda kurslarımız, atölyelerimiz, workshoplarımız düzenlendi ve sürecinde sonunda da insanlar bugün Sultan Kadın Çarşısı’nda üretmiş oldukları ürünü ortaya koydular. Bizim için en büyük mutluluk bu tür projelerin sonunda emeği ortaya koyan çalışmaları görmek ve o çıktığının artık herkes tarafından görülebilir olduğunu hissetmek. Bu çerçeve içerisinde kadın tabii ki bu projenin özünde, kadının işin odağında olduğu, kadının, bir işin odağında olduğu ve onu geleceğe taşırken de güçlü olduğunu bilerek bu projeyi devam ettirdik. İnşallah bu proje çerçevesi içerisinde hem eğitim alan kadınlarımız bundan sonra da süreçlere devam edecekler. Çünkü bizim Sultan Kadın satış ofislerimiz var. Bu satış ofislerinde ürettikleri ürünleri herhangi bir bedel ödemeden satabiliyorlar ve evlerine katkıda bulunuyorlar ve ev tabii ki bu katkıdan da faydalanıyor. Ve bugün burada Sultan Kadın Çatı Çarşı’nda da yine ücretsiz statlar veriyoruz onlara. Yani işin başında iş öğretmeye, kendilerini değerli hissettirmeye çalışıyoruz. Sonrasında da üreten kadın olarak da topluma faydalı olabilecektir mekanları da onlara tahsis ediyoruz. Bugün bu çıktıları gördük. Kadınların emeklerini gördük. Alın terlerini görmüş olduk. İnşallah bundan sonra da Sultangazi’de elbette imar faaliyetlerine, inşaat faaliyetlerine devam edeceğiz. Ama kültürel kodlarımıza bağlılığımızı da örf ve adetlerimize, gelenek ve göreneklerimize bağlılığımızı da hissettirip geleceğe taşıma gayreti içerisinde olacağız” dedi.