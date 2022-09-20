Sultangazi Belediyesi, Eski Habipler Mahallesi’ne yeni ve dikkat çeken bir yeşil alan kazandırıyor. 3 bin metrekarenin üzerinde olacak alanda spor sahası, soyunma odaları, oyun grupları, fitness alanları gibi imkanlar yer alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İlçemize daha fazla yeşil alan kazandırarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi, Eski Habipler Mahallesi’ne yeni ve dikkat çeken bir yeşil alan kazandırıyor. 3 bin metrekarenin üzerinde olacak alanda spor sahası, soyunma odaları, oyun grupları, fitness alanları gibi imkanlar yer alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İlçemize daha fazla yeşil alan kazandırarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki yeşil alanları artırarak yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Eski Habipler Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni yeşil alan da, 3 bin metrekarenin üzerindeki bünyesinde spor sahası, soyunma odaları, oyun grupları, fitness alanları gibi birçok imkanı toplayacak.

“Daha yeşil bir Sultangazi için çalışıyoruz”

Sultangazi’nin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kıymetli komşularımızın doğayla iç içe spor yapmaları ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski Habipler Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz yeni yeşil alan da, spor sahası, soyunma odaları, fitness alanları gibi imkânlarıyla komşularımıza en güzel şekilde hizmet sunacak. Daha yeşil, daha güzel bir Sultangazi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.