Sultangazi Belediye Meclisi ‘2024 Mali Yılı Bütçesi’ için toplandı. Oturumda 3 milyar 180 milyon liralık 2024 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Başarılı bir ekiple başarılı işler yaptığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, göreve gelirken vaat ettikleri hizmetin dört katını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sultangazi Belediye meclisinin gündeminde 2024 bütçesi vardı. Gerçekleşen oturumda 2024 Mali Yılı Bütçesi oylamaya sunuldu. Hazırlanan bütçedeki maddeler tek tek okundu, gelir-gider tahminleri meclis üyeleri ile paylaşıldı. Oylamaya sunulan 3 milyar 180 milyon liralık 2024 mali yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Konuşmasına İsrail’in Filistin’i işgal etme girişimini kınayarak başlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Gazze’de uygulanan orantısız gücün tüm dünya farkında. Masum Filistinlilere zulmünden dolayı İsrail’i lanetliyorum” diye konuştu.

“Kaynağı kendimiz üretiyoruz”

Kendi kaynakları ürettiklerini anlatan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Halkımızın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kaynağı kendimiz üretiyoruz. Borçlanmadan, faiz ödemeden kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz. Biz iyi bir ekibiz, tüm ekip arkadaşlarımızla beraber başarılı bir belediyecilik yapıyoruz. Vaat etmiş olduğumuz işlerin en az 4 katını yapmış durumdayız. Asıl olan Sultangazi’ye hizmet etmektir. Toplamda 24 tane kültür merkezi, ana kucağı, okul, hizmet binası, yer altı otoparkı kazandırıyoruz. Bütün bunları iyi bir yönetimle yapıyoruz” dedi.

“26 yeni araç daha”

Bünyelerine yeni hizmet araçları kattıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Göreve gelince büyük ihaleleri de iptal ederek tasarrufa gittik. Her fırsatta söyledik, söylüyoruz. Kiralamadık, satın aldık diye. 26 tane daha otobüs satın aldık. 80 milyona aldığımız araçların şu anki güncel fiyatı 200 milyon lira. Satın almamız sayesinde büyük bir tasarruf elde ettik” diye konuştu.

“Çözülemez denilen meseleleri çözüyoruz”

Şehrin kronik hale gelen sorunlarını da çözüme kavuşturduklarını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yıllardır devam eden sorunları bir bir çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin 5 milyon metrekaresini alakadar eden Paşa Torunları meselesini çözüme kavuşturuyoruz. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 30 bin metrekare alanda mülkiyet sorununu çözdük. Cebeci Mahallesi’nde meydana gelen su baskınlarını Yatay Delgi Yağmur Suyu Kanalı ile çözüme kavuşturduk” şeklinde konuştu.

“2024’te İstanbul hizmete doyacak”

Halka hizmet için çalıştıklarını, farklı siyasi hırslarının olmadığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gidip bir partinin genel başkanı olmak gibi bir derdimiz, farklı siyasi hırslarımız yok. Bizim tek derdimiz var, o da şehrimize hizmet etmek. Bizler Sultangazi’ye odaklanmış durumdayız. İnşallah bu seçimlerde milletimiz yine Cumhur ittifakı ile birlikte hareket edecek, 2024’te İstanbul’un 5 yıllık durma dönemi de bitecek. İstanbullular yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde “gönül belediyeciliği” anlayışıyla tekrar hizmete doyacak” diye konuştu. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Sultangazi Belediyesi’nin 2024 yılı için teklif edilen 3 milyar 180 milyonluk bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Satın alınan araçlarla hatıra fotoğrafı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, meclis toplantısının ardından meclis üyeleriyle birlikte belediye meydanında sergilenen, yeni alınan 26 adet otobüsü inceledi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçenin milyonlarca lira tasarruf etmesini sağlayan araçların önünde meclis üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.