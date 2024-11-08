Sultangazi Belediyesi, Habibler’de kurduğu stantta vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı. Standın başına geçen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un dağıttığı 1 buçuk ton lüfer bir saat içinde tükendi

Balık sezonunun açıldığı günden bu yana ilçe sakinlerini balıksız bırakmayan Sultangazi Belediyesi, ücretsiz dağıtıma devam ediyor. İlçenin çeşitli noktalarında yapılan dağıtımın adresi bu kez Habibler oldu. Kasa kasa balıklar kurulan stantta ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, standın başına geçerek poşete koyduğu lüferleri sırası gelen vatandaşa verdi. 1 buçuk ton balık bir saat olmadan tükendi.

“Vatandaşlarımıza taptaze lüfer dağıttık"

Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Dursun, “Balık sezonu bereketiyle sürüyor. Biz de sağlık için önemli bir besin olan balığı komşularımızla paylaşmak için sık sık balık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugün merkez Habibler’deydik. Vatandaşlarımıza taptaze lüfer dağıttık. Toplamda 1 buçuk ton balık dağıttık. Farklı noktalarda dağıtmaya da devam edeceğiz. Bütün komşularımıza afiyet olsun” diye konuştu.