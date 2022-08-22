Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ilk, orta ve lise kademelerindeki 96 okula, toplam 40 tonluk boya malzemesi desteğinde bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ilk, orta ve lise kademelerindeki 96 okula, toplam 40 tonluk boya malzemesi desteğinde bulunuyor.

Eğitime büyük değer veren Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ilk, orta ve lise kademelerindeki 96 okula, 40 ton boya ile destek oluyor. Pandemi döneminde de okullara tonlarca temizlik maddesi dağıtımında bulunan belediye, eğitime güçlü desteğini sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi böylece, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde öğrencilerin en iyi şartlarda öğrenim görmesi için önemli bir katkı sağlamış oluyor.

“Sultangazi’de öğrenim gören çocuklarımız için eğitime güçlü desteğimiz sürüyor”

Sultangazi Belediyesi’nin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de öğrenim gören çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için okullarımıza güçlü bir şekilde destek oluyoruz. Pandemi döneminin başında, yüz yüze eğitimlerin devam ettiği süreçte, çocuklarımızın en ufak bir sıkıntı yaşamaması adına okullarımıza tonlarca temizlik malzemesiyle destek olmuştuk. Şimdi de, okullarımızın yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlandığı yaz tatilinde, 40 ton iç cephe ve tavan boyası ile eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde, en güzel şekilde hazırlanmış sınıflarda ders görecekler. Okullarımıza desteğimizin yanı sıra; ücretsiz ve üstün nitelikli eğitimiyle SEDA (Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi), Bilim Merkezimiz, sanat ve mesleki eğitim kurslarımız, Yazı Akademimiz, Diplomasi Akademilerimiz, Spor Akademilerimiz, kültür gezilerimiz, kütüphanelerimiz ve dahasıyla, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.