Sultangazi Belediyesi, Uğur Mumcu Mahallesi’nde yakında hizmete açacağı Şerife Bacı Kültür Merkezi’nde Kâşif Çocuk projesini hayata geçiriyor. Dedektiflik, dil, sanat gibi branşlarıyla toplam 12 atölyede eğitim verecek olan “Kâşif Çocuk” için internet sitesi üzerinden kayıtlar alınmaya başlandı.

Sultangazi Belediyesi, Uğur Mumcu Mahallesi’nde yakında hizmete açacağı Şerife Bacı Kültür Merkezi’nde Kâşif Çocuk projesini hayata geçiriyor. Dedektiflik, dil, sanat gibi branşlarıyla toplam 12 atölyede eğitim verecek olan “Kâşif Çocuk” için internet sitesi üzerinden kayıtlar alınmaya başlandı.

Ağaç yaşken eğilir düşüncesiyle hareket eden Sultangazi Belediyesi, 4, 5, 6 yaş ile 1. ve 2. sınıf öğrencisi olan çocuklara bilim ve sanat sevgisi aşılamak için harekete geçti. Çocukların küçük yaşta yeteneklerini keşfetmeleri, ilgi alanlarını oluşturabilmeleri ve en önemlisi de kendine güvenen birer birey olarak yetişebilmeleri için hayata geçirilen “Kâşif Çocuk” projesinde geri sayım başladı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde yakında hizmete açılacak Şerife Bacı Kültür Merkezi’nde eğitime başlayacak olan Kâşif Çocuk, 4 - 8 yaş aralığındaki çocuklara birçok alanda eğitim verilecek. 12 ayrı atölyede verilecek eğitimlerle çocuklar, eğlenirken öğrenecek, öğrenirken sosyalleşebilecek. Drama, gündelik yaşam becerileri, dedektiflik, dil, sanat, gökbilim, serbest oyun, gems, mutfak gastronomi, robotik kodlama, düşünme becerileri ve masal atölyesi olmak üzere toplam 12 branşta eğitimler verilecek. Kâşif Çocuk, çocukların gelişiminde yardımcı olacak, sorgulayan ve sorun çözebilen bireyler olmasını da sağlayacak.

“Bizleri heyecanlandıran bir proje”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Kâşif Çocuk projesinin önemine değindi. Başkan Dursun, “Kâşif Çocuk, bizim göreve geldiğimiz günden bu yana hayata geçirmek için sabırsızlandığımız, üzerinde detaylıca çalışma yaptığımız ve bizleri heyecanlandıran bir projeydi. Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki Şerife Bacı Kültür Merkezi’nin halkımıza hizmete açılmasının ardından Kâşif Çocuk da eğitimine başlamış olacak. Amacımız, çocuklara okulda gördüğü eğitimi tekrar ettirmek değil Aksine; onların yeteneklerini açığa çıkaracak doğru yönlendirmeleri yaparak hayal gücü ve üretkenliklerini daha fazla kullanan, sorunlara farklı bakış açısıyla bakabilen çözümcü bireylerin yetişmesine yardımcı olmaktır. Yarının büyükleri çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, bizlerin en büyük sorumluluğudur” diye konuştu.

Kâşif Çocuğa başvuru

Kâşif Çocuk’ta eğitim görebilmek için 4, 5, 6 yaş ile 1. ve 2. sınıf öğrencisi olmak, Sultangazi’de ikamet etmek ya da Sultangazi’de yer alan okullarda eğitim görmek gerekiyor. Ön başvuruyu www.sultangazi.bel.tr üzerinden Kâşif Çocuk ibaresine tıklayarak yapılırken, başvuruları değerlendirilen adaylar yetenek sınavına çağırılacak. Yetenek sınavında başarı gösterenler ‘Kâşif Çocuk’da eğitim görmeye hak kazanacak. Başvurular 8 Ocak’a kadar devam edecek.