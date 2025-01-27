Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Girişi önünde ikram edilen çorbalar hem hasta yakınlarına hem de sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlıyor.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Girişi önündeki çorba çeşmesiyle her akşam sıcak çorba ikramı gerçekleştiriyor. Hastane personeli, hasta yakınları, hastane çevresinde bulunan emniyet güçleri ve etraftaki vatandaşlara saat 20.00-24.00 arasında gerçekleştirilen sıcacık çorba ikramı, hastanede bulunan vatandaşlara büyük kolaylık sunuyor.

“Sıcak çorbalar yüzlerce kişiye ulaşıyor”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sıcak çorbalarımız her gün yüzlerce kişiye ulaşıyor. Hastane önündeki ikram çeşmelerimiz hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Merkez Cami önündeki ikram çeşmemizden ise her sabah sıcacık çorba akıyor. Çorba ikramımız komşularımızdan da büyük ilgi görüyor” dedi.