Sultangazi Belediyesi, sanatla iç içe olmak isteyen gençler için hayata geçirdiği Sanat Akademileri’nde sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimlerinde yeni dönem kayıtlarına başladı. Kurslara başvurular 31 Ekim’e kadar devam edecek.

Gençlere kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açan Sultangazi Belediyesi, Sanat Akademileri ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Sanat Akademileri’nde 2024-2025 dönemi sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimleri başlıyor. Sinema sektöründe ekran önü ya da kamera arkası kariyer planlaması olan gençler için verilen eğitimlerde set ortamında çekim yapabilme fırsatı tanınıyor. Teknik bilgilerin yanı sıra uygulamalı derslerle katılımcılar çalışma ortamı hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buluyor. Tiyatro eğitimleri ile sahneden oyuna kadar tiyatroya dair her şey kursiyerlere aktarılıyor. Temel fotoğrafçılık eğitimiyle hobisini profesyonel fotoğrafçılığa dönüştürmek isteyenler uygulamalı ve teorik eğitimden geçiyor. Çizgi ve mizahın bir araya geldiği karikatür eğitimleriyle ise kursiyerlerin hayal güçlerini daha güçlü bir şekilde kağıda dökmeleri sağlanıyor.

"Eğitimi sanatla desteklemek gerekir"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği alanları ilçemize kazandırırken, nitelikli eğitim kurumlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Sanatın farklı dallarını gençlerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim tek başına yetmez. Onu sanatla sporla desteklemek gerekir. Gençlerimiz hobilerini yapabilsin, hatta hobilerini mesleğe çevirebilsin diye Sanat Akademimizde birçok eğitim veriyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimlerine başlıyoruz. Tüm gençlerimizi bekliyoruz. 31 Ekim’e kadar www.sultangazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilirler” diye konuştu.