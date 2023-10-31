Sultangazi Belediyesi, kiralamak yerine satın aldığı 26 otobüsü daha bünyesine kattı. Böylece satın alınan araçların sayısı 104’e yükselirken ciddi bir tasarruf da sağlandı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bütün bunları borçlanmadan kendi öz kaynaklarıyla yaptıklarını belirtti.

“Kiralamadık, satın aldık” sloganıyla hizmet araçlarını bünyesine katarak tasarruf sağlayan Sultangazi Belediyesi, satın alınan araçların sayısını her geçen gün artırıyor. Kredi çekmeden, borçlanmadan kendi öz kaynaklarını kullanan belediye, 26 tane daha otobüs alımı gerçekleştirdi. 56 tane temizlik aracı, 8 iş makinesi, 8 geri dönüşüm atık toplama aracı, 2 ambulans, 1 mobil çözüm aracı, 1 TOGG, 1 arama kurtarma aracı, 1 mobil aşevi aracı ve 26 otobüsle birlikte satın alınan araçların sayısı 104’e yükseldi.

Borçlanmadan 104 yeni araç

Başarılı bir iş gerçekleştirdiklerini ve bu işin de bir çok belediyeye örnek olduğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gelir gelmez ilk işlerimizden biri büyük ihalelerin iptalini sağlamaktı. Öncelikle bütçe üzerinde büyük külfet oluşturan araç kiralama ihalelerini durdurduk. Bunun yerine kendi öz kaynaklarımızı kullanarak araç satın alımları gerçekleştirdik. Kredi kullanmadan, borçlanmadan bunu yapmayı başardık. Kiralamak yerine satın aldığımız araçlar sayesinde milyonlarca liralık tasarruf sağlamış olduk. Havaya gidecek parayı sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmak için kullandık. Sultangazi’nin kendi kaynaklarını komşularımızın daha iyi hizmet alabilmesi için kullanıyoruz, şehrimiz için daha da çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.