Kadınların ürettikleri el emeği eserlerle bir yandan hayata daha aktif katılmalarını bir yandan da aile bütçelerine katkı elde etmelerini amaçlayan Sultangazi Belediyesi, Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısı’yla ilçedeki kadın girişimciliğine önemli bir destek sunuyor. Sanat Sokağı’nda hayata geçen projeyle kadınlar, önce ürün pazarlama ve çeşitlendirme, müşteri karşılama gibi konularda geniş bir girişimcilik eğitimi alıyor, ardından ürettikleri el emeği ürünleri müşterilerle buluşturarak öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalıyor.

Kadınların ürettikleri el emeği eserlerle bir yandan hayata daha aktif katılmalarını bir yandan da aile bütçelerine katkı elde etmelerini amaçlayan Sultangazi Belediyesi, Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısı’yla ilçedeki kadın girişimciliğine önemli bir destek sunuyor. Sanat Sokağı’nda hayata geçen projeyle kadınlar, önce ürün pazarlama ve çeşitlendirme, müşteri karşılama gibi konularda geniş bir girişimcilik eğitimi alıyor, ardından ürettikleri el emeği ürünleri müşterilerle buluşturarak öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalıyor.

Eğitim konusuna toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde büyük önem veren Sultangazi Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Kadınların eser üreterek hayata daha aktif katılmalarını ve geleceğe öz güvenle bakmalarını amaçlayan belediye, Sanat Sokağı’nda Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısı projesini hayata geçirdi. Takı tasarım, el işi çeyiz ürünü, hasır işleme, tığ-şiş örgü, ahşap boyama ve bunlara benzer diğer geleneksel sanatlarda kadınların el emeği eserleri bu çarşıda gün yüzüne çıkarken kadınlar, girişimciliği çok yönlü olarak uygulama ve öğrenme imkânı buluyor.

Gereken tüm imkânlara sahip bir çarşı

Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısı, kadınların ihtiyaç duyabilecekleri tüm imkânlara sahip 20 satış standından oluşuyor. Sultangazi Belediyesi’nin güvenlik personelleri 7/24 çarşıda nöbet tutarken stantların elektriğini de yine belediye, ücretsiz olarak sağlıyor. Ayrıca kilitli dolaplar, tezgahlar, sandalyeler ve ürün satışı için gerekli olabilecek diğer tüm malzemeleri de Sultangazi Belediyesi kadınlara ücretsiz olarak sunuyor.

El emeğine güvenen tüm kadınlar bu çarşıda yerini alıyor

Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısı, Sultangazi’de yaşayan ve el emeğine güvenen tüm kadınları bekliyor. Başvuruların ücretsiz olduğu çarşıda yer alabilmek için tek yapılması gereken, www.sultangazi.bel.tr adresindeki başvuru formunu doldurmak. Eserlerini müşterilerle buluşturmak isteyen tüm kadınlar, başvuru sürecinin ve eğitimlerin ardından, bir ay süreyle çarşıda yerini alabiliyor. Bir aylık döngü sayesinde, eserlerini sergilemek isteyen bütün kadınlar sırayla çarşıda yer alarak girişimciliğe adım atma imkânına sahip olabiliyor.

Kadınlar girişimciliği tüm yönleriyle öğreniyor

Başvuruların ardından, kadınları geniş çerçeveli bir girişimcilik eğitimi bekliyor. Stant dizaynı, ürün çeşitlendirme, müşteri karşılama, pazarlama teknikleri gibi onlarca konu, Sultangazi Belediyesi’nin kadınlar için düzenlediği bu ücretsiz girişimcilik eğitiminde ele alınıyor. Böylece kadınlar, eğitimde öğrendiklerini Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısı’nda uygulama fırsatı elde ediyor. Üstelik Sultangazi Belediyesi, kadınlara eğitsel desteğini satış sürecinde de sürdürüyor. Kadınlar, diledikleri zaman Sultangazi Belediyesi’nin eğitmenlerine ulaşarak bilgi alabiliyorlar.

“Kadınların hayata daha güçlü bir şekilde katılmaları için desteğimizi sürdürüyoruz”

Sultangazi Belediyesi’nin hizmet üretirken kadınlara daima öncelik verdiğini belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kadınlarımızın başarılı birer girişimci olarak kendisinin ve ailesinin geçimine destek sağlayan ve en önemlisi hayata değer katan bireyler olması için onlara gereken tüm desteği veriyoruz. Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısı’nı da bu doğrultuda kendilerine armağan ettik. Böylece kadınlar girişimciliği uygulayarak öğreniyor; kendi işlerini hayata geçirme konusunda daha bilgili ve daha donanımlı olma imkanına kavuşuyor. Her zaman kadınlarımızın yanında yer alacağız. Onların güçlü bir şekilde hayata katılmaları için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.