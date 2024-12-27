Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, afet ve acil durumlarda hızlı müdahale için satın alınan Afet Destek ve Lojistik Dağıtım tırında pişen yemeği vatandaşlara ikram etti. Gazetecilere konuşan Başkan Dursun, “115 tane büyük araç satın aldık ve Sultangazi’de büyük bir tasarrufa imza attık” dedi.

Sultargazi Belediyesi tarafından afet ve acil durumlarda hızlı müdahale için satın alınan Afet Destek ve Lojistik Dağıtım tırı tanıtıldı. Sultançiftliği Merkez Cami Önünde tanıtılan tırda yapılan yemekler Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından vatandaşlara ikram edildi.

“Bu mutfak tırının eksikliğini de hissetmiştik”

Deprem döneminde tırın eksikliğini hissettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Mobil mutfak tırımız hem tanıtıyoruz hem Sultançiftliği Merkez Cami Meydanı’nda komşularımıza ikramlarda bulunuyoruz. Büyük bir deprem yaşadık. Hayattan ders alıyoruz. Eksiklerimiz varsa gidermeye çalışıyoruz. O dönemde bir deprem tırına ihtiyacımız olmuştu. Farklı çözümler ile sürece devam etmiştik. Bu mutfak tırının eksikliğini de hissetmiştik. Hızlı bir şekilde bunun temin ettik. Bu mutfak tırımızın içinde iki tane soğuk hava deposu var” dedi.

“15 bin kişiye yemek verebileceğimiz dışarı çıkmadan içeride üretebileceğimiz bir tırımız var”

Envantere kazandırılan tır ile ilgili bilgi veren Başkan Dursun, “Ekmek üretebileceğimiz fırınımız var. Aynı anda 15 bin kişiye yemek verebileceğimiz, dışarı çıkmadan içeride üretebileceğimiz bir tırımız var. Bu tırımız elektrik ile çalışıyor. Ama elektriğin olmadığı zamanda da sanayi tüplerimiz ile aynı anda tüpe geçerek herhangi bir aksamaya sebep vermeden hızlı bir şekilde üretime devam edebileceğimiz önemli bir işimiz. Her zaman söylüyorum 115 tane büyük araç satın aldık ve Sultangazi’de büyük bir tasarrufa imza attık. Bu aracımızı da satın alarak Sultangazili komşularımıza hediye ediyoruz” şeklinde konuştu. Tırda pişirilen pilav, kavurma ve tulumba tatlısı vatandaşlara ikram edildi.